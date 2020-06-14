"صحة شمال سيناء" تنفي هروب مريض بكورونا من مستشفى العريش

نفت مديرية الصحة بشمال سيناء ما نقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هروب مريض مصاب بفيروس كورونا من قسم العزل بمستشفى العريش العام.

وتداول مساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعة مفادها هروب مصاب بكورونا من مستشفى العريش العام.

ونفى الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات ماتم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعي مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة .

وأوضح عبد الفتاح أن قسم العزل بالمستشفى تحت الرقابة الأمنية خلال 24 ساعة.

وناشد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، المواطنين بعدم تداول أى أخبار كاذبة والحرص في تعاملهم مع الاخبار الزائفة بعدم ترويجها وأكد أنه لا تهاون أو تخاذل لكل من سولت له نفسه زعزعة أمن واستقرار المدينة بأخبار كاذبة خلال المرحلة الراهنة.