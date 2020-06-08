توزيع مطهرات وأدوات تعقيم على البيوت في العريش

أعلنت جمعية حقوق المرأة السيناوية بشمال سيناء، انتهاء حملة طرق الأبواب والتي نفذتها بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة وعدد من المؤسسات الحكومية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأكدت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه خلال الحملة التي نفذتها في حي المساعيد بالعريش تم توزيع 300 شنطة على المواطنين بالمجان، تحتوي كل شنطة على كمية من المطهرات وأدوات التعقيم والأعشاب.

وأضافت حجاب، أنه تم أيضًا خلال الحملة تعقيم وتطهير عدد من المؤسسات الحكومية من بينها مبني إذاعة شمال سيناء المحلية ورئاسة حي المساعيد وكهرباء الريف ومكتب بريد المساعيد، بجانب تطهير عدد من المنازل والمحال التجارية والشوارع.

وأشارت إلى مشاركة 15 متطوعًا من الشباب والفتيات في الحملة التي جرت علي مدار عدة أيام بمشاركة إبراهيم سالم المدير التنفيذي للجمعية والدكتور خالد زايد مدير البرامج والمشروعات بجمعية الجورة وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.