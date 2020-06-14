استشاري مناعة: ممارسة الرياضة والأكل الصحي تغني عن تناول الفيتامينات

نصح الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة أصحاب الأمراص المزمنة، بالبقاء في منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

وقال الأنصاري خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه يجب على مريض السكر الحفاظ على العادات الصحية، محذرا من التهاون والاستهتار فيما يخص الأطعمة والمشروبات وكمية السكر التي يتناولها.

وشدد الأنصاري على ضرورة التزام مرضى الكلى والكبد والقلب بالتعليمات الصحية وذلك للحفاظ على سلامتهم، ناصحًا الجميع بعدم النزول من المنازل على أن يوفر لهم الأصحاب متطلباتهم.

وأشار إلى أن ما ردده البعض حول الفيتامينات جعل الناس يقبلوا على شرائها، ما جعل الصيدليات تعاني من نقص الفيتامينات والزنك ناصحًا المواطنين بتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة للحصول على نفس فائدة الفيتامينات مضيفَا: " لو بتمارس الرياضة والاكل الصحي السليم انت في غنى عن تناول الفيتاميات" معتبرًا أن أكثر اجراء احتياطي لأصحاب الأمراض المزمنة هو عدم الخروج من منازلهم والإلتزام بالاجراءات الكاملة من الكمامة والتباعد الجسدي حال خروجهم لأي سبب.