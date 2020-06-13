اللب والسمسم.. استشاري تكشف طرق الحصول على الزنك لتقوية المناعة

قالت الدكتورة نهلة عبدالعزيز استشاري البكتيريا والمناعة، إن هناك عددا من الفيتامينات تعتبر في خط الدفاع الأول لتقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة فيتاميني "د، وزنك".

وأشارت نهلة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم، إلى أن التعرض لأشعة الشمس نصف ساعة كافية للحصول على فيتامين "د" بصورة طبيعية، معلقة: "مش هنجري نشتري أدوية، ولو شباك نصف متر.. نتعرض للشمس"، لافتة أنه يكون الحصول على الزنك من اللب الأبيض، الفاصوليا البيضاء، والسمسم، والمكسرات.

وأوضحت أن البلازما الطبية يتم إعطاؤها لبعض الحالات المرضية الحرجة، محذرة من الحصول على البلازما من أماكن مجهولة نظرا لأنها قد تكون لم تمر بمراحل التنقية المطلوبة، كما أن بعض المرضى يتعرضون لحساسية لذلك لا بد من الكشف عليه بشكل جيد، لافتة إلى أن البلازما تساعد الجسم على المناعة.