بسبب "لعب عيال".. مصرع مواطن في مشاجرة مع أبناء عمومته بالقليوبية

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة بينه وأبناء عمومته بقرية كفر النخلة التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية كفر النخلة التابعة لمركز طوخ.

انتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث وتبين مصرع مواطن و نقل اخر في حالة خطيرة الي مستشفي بنها الجامعي .

تبين للنقيب حسام الحسيني معاون المباحث أن خلافات وقعت بين الطرفين تطورت الي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي امرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.