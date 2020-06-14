الطبيب المصري المشارك في إنتاج لقاح كورونا: المصل أثبت فاعليته 100%

قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات، والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد لانتاج لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إن حقن الإنسان بالمصل المضاد لفيروس كورونا يجعل الجهاز المناعي يكون ذاكرة ويجهز جيشا كاملا لمواجهة الفيروس في حال حدوث العدوى.

وأكد سالمان خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، أن المصل آمن جدا، وبدأت الدراسات السريرية والإكلينيكية على الحيوانات القرود والفئران آخر فبراير وكانت النتائج مبشرة، ثم تمت تجربته على أول متطوع بالدراسة السريرية ابتداءا من 23 أبريل 2020 بعدما أثبت أمنه وفاعليته في الحيوانات.

وأشار سالمان إلى أن اللقاح أثبت أنه يعطي مناعة 100% ضد فيروس كورونا ويمنع الإلتهاب الرئوي بالنسبة للقرود، حيث تم تطعيم 6 قرود مقابل 3 قرود لم يتم تطعيمها باللقاح وتمت عدوى الـ9 قرود والـ6 قرود التي تم تطعيمها لم تصب بأي التهاب رئوي والقرود التي تم تطعيمها أصيبت بالتهاب رئوي.