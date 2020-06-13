مصري مشارك في لقاح أكسفورد: جينات كورونا عاشق ومعشوق بيتعرفوا على بعض

جينات الفيروس أشبه بعاشق ومعشوق، بيتعرفوا على بعض قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات، المصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن جسم الإنسان به قاعدة لاستقبال فيروس كورونا، "أول ما تيجي دبابيس الفيروس ده هتلاقي اللي يستقبلها"، وقاعدة الاستقبال موجودة بكثرة في خلايا الجهاز التنفسي وخلايا الأمعاء.

وأضاف "سالمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن قاعدة استقبال كورونا موجود في 80% من خلايا جسم الإنسان، كما أنه موجود في الجلد بدرجات طفيفة، وهذه فرضيات لم نتأكد من صحتها بعد.

وتابع: "مشكلة الفيروس أنه يستطيع أن يجد المستقبلات الخاصة به في خلايا كثيرة من جسم الإنسان، بس اللي اتأكد بشكل كبير أنه يجد مستقبلاته في الأمعاء وخلايا الجهاز التنفسي والرئة، الفيروس صغير جدًا، ويتراوح طول قطر الفيروس بين 50-200 نانو ميتر، والجينات اللي موجودة فيه هما 11 فقط لا غير".

وواصل: "واحد من هذه الجينات مسؤولة عن الأشواك، فهو ده اللي بنحاول نحفز جهاز المناعة أنه يدمرها، خلايا الجسم وجينات الفيروس أشبه بعاشق ومعشوق، بيتعرفوا على بعض ويبدأ الفيروس يدخل الجينات داخل الخلية وتحقن نفسها في المادة الوراثية في خلية الإنسان، الفيروس يستغل الخلية أنها تصنع منه نسخ كتير، الخلايا لما تتملي فيروسات تنفجر وتطلع ملايين الفيروسات".