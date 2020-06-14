لجنة التسعير التلقائي للوقود تجتمع نهاية الشهر.. وخبير يرجح تثبيت السعر

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود نهاية الشهر الحالي لمناقشة الأوضاع والأسعار العالمية للنفط خام برنت العالمي وتحليل التغيرات السعرية به لتحديد الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار والمازوت التي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر تبدأ شهر يوليو وحتى سبتمبر.

ويتم العمل على تسعير الوقود من خلال معادلة سعرية تعتمد على السعر العالمي لخام برنت العالمي وتكلفة الشحن وعدد من التكاليف الأخرى.

ورجح الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، تثبيت سعر الوقود الحالي والذي يتم العمل به الآن نظرا للاضطرابات السعرية التي تحدث في أسعار النفط عالميا.

وأضاف القليوبي أن أسعار النفط تتأرجح بين 32 دولارا و42 دولارا للبرميل وهو سعر أقل من السعر المحدد لاستيراد النفط الخام في الموازنة العامة للدولة.