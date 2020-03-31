خفض ثم تثبيت.. تعرف على قرارات لجنة تسعير الوقود السابقة قبل التحديث

اقتربت لجنة تسعير الوقود من إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وتوضيح نتائج المراجعة الثالثة لأسعار الوقود، في ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي بدأتها الحكومة العام الماضي، لربط السعر المحلي بمثيله العالمي، بعدما قامت بتحرير أسعار البنزين بشكل كامل يوليو الماضي.

وتوقع بنك استثمار «إتش سي» أن تخفض الحكومة سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض المحدد في آلية التسعير التلقائى لأسعار الوقود ونسبته 10% من السعر الحالي، وترى "مونيت دوس"، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن وصول سعر برنت لـ34 دولاراً للبرميل، سوف يسمح للحكومة بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض كل ربع سنة.

بداية تحرير أسعار الوقود مع منتج بنزين 95 فقط

ففي البداية أعلنت الدولة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، على منتج بنزين 95 فقط، دون باقي المنتجات، حيث نشرت الجريدة الرسمية في أول يناير 2019، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.

أول قرار لجنة التسعير بخفض أسعار الوقود

وفي يوليو 2019، أعلنت الحكومة، إطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، تبدأ أكتوبر المقبل، بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، وأعلنت وزارة البترول أنه وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية.

أولى قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي جاء بخفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر، وعددا من المنتجات البترولية الأخرى، وأصبحت الأسعار الجديدة 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا.

في يناير 202 صدر القرار الثاني لجنة تسعير الوقود بتثبيت أسعارها

والتحديث الثاني للأسعار من قبل لجنة التسعير، جاء في يناير الماضي، والذي جاء بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019، مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.