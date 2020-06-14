لقبوه بـ"الممرض الاستثنائي".. أحمد: أصبت بكورونا أثناء تطوعي لنقل حالة

قال أحمد نور الملقب بالممرض الاستثنائي والذي أصيب بفيروس كورونا، إن سبب إصابته يعود إلى مخالطته حالة إيجابية كان يرافقها في مستشفى العزل بالغردقة داخل سيارة الإسعاف إلى مستشفي العزل بأبو تيج بمحافظة أسيوط.

قال أحمد نور في حديث خاص لـ"الوطن"، إن مرافقته لحالة إيجابية داخل سيارة الإسعاف لمدة خمس ساعات طول المسافة من الغردقة إلى أسيوط كانت كفيلة بنقل العدوى إليه رغم أخذ جميع الاحتياطات الاحترازية ولكن خمس ساعات في سيارة واحدة وتنفس نفس الهواء في مكان صغير ومغلق داخل السيارة كان كفيلا بنقل العدوى إليه.

وأشار نور إلى أنه تطوع لمرافقة الحالة الإيجابية بعد ما ظلت فترة طويلة للبحث عن طبيب مرافق لها وكانت الحالة الصحية تستدعي نقلها للعناية المركزة بمستشفى ابو تيج في أسرع وقت.

وطالب نور المسؤولين بأن يحتسبوا إصابته كاصابة عمل لأنه أصيب أثناء تأدية مهام واجبه وحيث نما إلى علمه بأن المسؤلين سيعتبرونها إهمال وسيتم مجازاته على ذلك.

وقدم نور الشكر للطاقم التمريض بمستشفى العزل بالغردقة على تدعيم زملائه له ومساعدتهم له في العزل مؤكدا أنه فور تعافيه سيستكمل مهام عمله في العزل لعلاج مصابي كورونا.

يقول طبيب من أفراد الطاقم الطبي بالغردقة للوطن ان الممرض "أحمد َنور" الذي أصيب بفيروس كوونا انه من اكفأ العاملين داخل مستشفى العزل بالغردقة نظرا لمجهوداته المبذولة داخل مستشفى العزل ولا يكل ولا يمل من تأدية واجبه.

وكشف احد مشرفي التمريض بمستشفى الغردقة للعزل أن إصابة الممرض أحمد نور أثناء تأدية عمله حيث جاءت لمخالطته لحالتين ايجايبة رافقها داخل سيارة الإسعاف أثناء نقلها إلى أحد المستشفيات وبعد رجوعه رافق حالة أخرى لمستشفي الغردقة العام كانت تحتاج إلى عناية مركزة وشعر بعدها بأعراض كوورونا فتم عمل مسحة ظهرت إيجابية.

موضحا أن الممرض ظهرت عليه علامات الحزن ليس خوفا من المرض ولكنه توقف عن مساعدة المرضى في مدواتهم والمحزن انه اصبح في نفس مكانهم يتلقى العلاج مشيرا إلى كفاءته َوحبه للعمل حيث كان يعمل على مدار ٢٤ ساعة طول مدة ١٤ يوما داخل مستشفى العزل لا يفارقها. مؤكدا أنه كان دائم الضحك مع المرضى لرفع حالتهم النفسية.

وحذر دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم النزول إلى الشوارع الا للضرورة القصوى مؤكدا على ضرورة النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد َوعدم التجمعات. لافتاً إلى أن جميع الأطقم الطبية بمستشفى مدن البحر الأحمر تقوم بدورها على أكمل وجه لعلاج مصابي كورونا مشيرا إلى أن محافظة البحر الأحمر من المحافظات معدل للإصابة بفيروس كورونا طبقا لبيان وزارة الصحة.