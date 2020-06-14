أول طفل من ذوي الهمم مصاب بكورونا: نفسي أنزل براحتي وأروح البحر

قالت مروة عبدالمحسن والدة الطفل مصطفى محمود أول مصاب بفيروس كورونا من ذوي الهمم، إن إصابة ابنها جاءت له عن طريقها وعلى الرغم من خروجها من العزل منذ 5 أيام إلا أنا حالتها ما زالت إيجابية هي وابنها وزوجها، لافتة إلى أن العدوى نقلت من خلالها بالرغم من اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية.

ووجهت الشكر مستشفى بور فؤاد "الحياة حالياً"، والطب الوقائي وكل العاملين بالمستشفى يتصلون يومياً للاطمئنان على الحالة الصحية والمتابعة معنا وتم صرف العلاج لنا بشكل كامل.

وأضاف محمود، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن حالته الصحية بدأت في التحسن بشكل كبير، وأنه منذ بدء الأزمة كنت أتوقع وصول الفيروس لنا وعندما جاء استطعنا التعامل معه، وانتصرت على 10 أمراض قبل ذلك، "نفسي أفتح وأسلم على صحابي وأنزل وأطلع براحتي وأروح البحر وأسلم عليه".