روسيا تعتزم بدء إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا في سبتمبر

صرحت تاتيانا غوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن لقاحين ضد فيروس كورونا طورتهما مؤسستان روسيتان، من المخطط إطلاق انتاجهما صناعيا في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت غوليكوفا خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "فيما يتعلق بالمواعيد المتوقعة لظهور اللقاح .. هناك ثلاث مؤسسات تتصدر (العملية).. منها معهد "غاماليا" الوطني الروسي (لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية)، الذي يعمل بالتعاون مع معهد رقم 48 التابع لوزارة الدفاع، وتخطط المؤسستان لإجراء التجارب السريرية من يوليو إلى أغسطس".

وتابعت: "من المتوقع حصولهما على شهادة التسجيل الحكومي لللقاح في أغسطس، ليكون سبتمبر موعدا مفترضا لبدء الإنتاج".

وذكرت غوليكوفا أن جهة أخرى، هو مركز "فيكتور" الحكومي التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية، يتبع نفس الجدول الزمني تقريبا لوضع اللقاح، موضحة أن فترة التجارب السريرية في المركز ستمتد إلى سبتمبر، وفي نفس الشهر يتوقع الحصول على شهادة التسجيل، والانتقال إلى مرحلة إطلاق الإنتاج الصناعي.

وأشارت غوليكوف إلى وجود مؤسسة أخرى، يقضي برنامج عملها بوضع اللقاح خلال العام الجاري، وهو معهد بطرسبورغ العلمي لدراسة اللقاحات والمصول التابع للوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا.

وحسبما ذكرت غوليكوفا، فإن هذا المعهد يتأخر جدوله الزمني قليلا عن المؤسستين المذكورتين أعلاه، حيث سيجري الاختبارات السريرية فيه من سبتمبر إلى ديسمبر، وسيبدأ بإنتاج اللقاح صناعيا اعتبارا من ديسمبر أيضا.