نائب يشيد باستراتيجية الحكومة لتوطين وتطوير صناعة المستلزمات الطبية

أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وضع استراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.

وأضاف السيد، في بيان، أنه إذا كانت جائحة كورنا لها سلبيات فهناك بعض الإيجابيات لها تجلعنا ندبر احتياجاتنا من المستلزمات الطبية، خصوصا أننا دولة كبيرة في هذا المجال.

وطالب السيد بضرورة تنفيذ استراتيجية مجلس الوزراء في الاعتماد على الذات لتدبير المستلزمات والمعدات الطبية بتصنيعها في مصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص حتى يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاجها الجهاز الطبي والمستشفيات إضافة إلى صناعة الدواء.

وأكد أن مصر لها خبرات سابقة في هذه مجالات المستلزمات والمعدات الطبية، ويمكنها العودة لتصدير الدواء المصري بعد تحقيق اكتفاء ذاتي منه لتحقيق دخل من العملة الصعبة لخزينة الدولة، وتشغيل أعداد من الأيدي العاملة فى هذا الاتجاه.