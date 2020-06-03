"المستلزمات الطبية": 80% من الكمامات في الأسواق غير صالحة

قال شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن تكالب الناس على الكمامات الطبية دفع ضعاف النفوس لإنتاج كمامات غير مطابقة الموصفات وغير صحية وبيعها بسعر مرتفع، مطالبا بمنع شراء الكمامات الطبية من الأسواق واستبدالها بالكمامات المصنوعة من القماش، "ممكن الكمامات الطبية غير المطابقة تتسرب للمستشفيات الخاصة، محدش يقدر يفرق بين المطابقة وغير المطابقة".

وأضاف "عزت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مدة صلاحية الكمامة الطبية الصحيحة 4 ساعات فقط من وقت ارتدائها على الوجه، "التعامل مع المستلزمات الطبية بالأسلوب العام ده مش كويس، ولابد توفير الخامات المستعملة والمهدرة للبيع للقطاع العام وللمواطنين ويتم توفيرها للمستشفيات".

وأشار إلى أن 80% من الكمامات الطبية في الأسواق غير صالحة وشراؤها "تضييع فلوس وملهاش لازمة"، لافتا إلى أن الكمامات الطبية التي يتم توفيرها في المستشفيات تحت رقابة ورعاية الدولة، حيث يتم مراقبتها بواسطة الجهات التي تطلبها وهيئة الشراء الموحد، ولكن الكمامات التي تتواجد في الأسواق فيها نوع جشع واستغلال من الموقف و"معمولة من بير السلم".

وتابع: "الكمامة غير المطابقة للمواصفات مش هتحميني حتى لو لبستها 4 ساعات، وهتبقى زيها زي الكمامة القماش اللي البعض بيتخوف منها، والكمامة الصحيحة لازم تتحلل، والحل في الكمامة القماش".