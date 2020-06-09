رئيس شعبة المستلزمات الطبية ينصح المواطنين باستخدام الكمامات القماشية

أكد شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، وجود غش في الكمامات والكحول في مصر، خلال الفترة الماضية.

ونصح عزت، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، خلال في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc": "بقالنا شهر بنادي باستخدام الكمامة القماش للمواطنين، لأن استخدامها هو الصح".

وأكد عزت، أن الكمامة الطبيبة ليست مصممة للاستخدام أكتر من 4 ساعات، وأنها تتلوث، وتسبب حساسية للوجه، وتتسبب أمراض صدرية، وعليها شحنات موجبة وسالبة، وبتجذب الملوثات، مشيرًا إلى أن الهدف من ارتدائها، هو منع الراذاذ من الأطباء والأطقم الصحية داخل المستشفيات من الوصول للمرضى مشددًا على أن هذه الكمامات للاستخدام الطبي فقط في العيادات والمستشفيات "واللي عندهم مناعة قليلة واللي بيغسلوا كلى ولازم تتغير كل اربع ساعات".

وأوضح عزت، أن الكمامة القماش تحمي المواطنين وتوقف نسبة نسبة انتشار المرض داخل المجتمع، مشيرًا أنها سهلة الاستخدام، ويمكن التعايش بها على عكس الكمامات الجراحية، مشيرًا أن الفرد عند ارتدائه الكمامة يحمي غيره بنسبة 70%، نظرًا لانها تمنع الرذاذ من الوصول لغيره.

وتابع: "لازم تتعامل مع كل واحد على أنه حامل للمرض، والتزم بالتباعد ثم التباعد ثم التباعد، ثم غسيل اليد ثم الكمامة".

ونصح عزت، من يقوموا بشراء الكحول أن يبحثوا عن رقم التسجيل على العبوة، وحال عدم وجود الرقم يعرف أن الكحول، لم يتم تصنيعه في مكان معتم، وتم تصنيعه في "مصانع بير السلم".

وأكد عزت، أن الكمامات الجراحية "المتخيطة" غير صحية وليست مناسبة.

واكتشف الإعلامي عمرو خليل أن الكحول الذي يعقم به يده غير أصلي وأيضًا أن الكمامة التي يرتديها غير أصلية وتم تصنيعهم في مصنع "بير سلم".

وأشار عزت إلى أن مصانع الكمامات المرخصة تصنع 2 مليون كمامة يوميًا وتورد 90% منهم للدولة مضيفًا: "معظم اللي موجود ليس انتاج مصانع مسجلة وبيشتري مواد سيئة ومبيصنوعوش طبقا للمواصفات".

ونصح عزت المواطنين بعمل الكمامات في المنزل على أن تكون من 3 طبقات إحداهن قطن، وهي المواجهة للفم والأخرى بلوستير، وبينهم منديل "كلينكس".

وكشف عزت، عن بعض المصانع في منطقة السادس من أكتوبر، تنقل بالات الكمامات للمنازل، للسيدات ليقوموا بلصق "الأستك" بأيديهم، ناصحًا المواطنين باللجوء للكمامات القماشية.