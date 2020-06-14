حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المنازل بالقاهرة والجيزة

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة المنازل في القاهرة والجيزة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم في فيلا ملكه كائنة بدائرة المركز، بلاغا يفيد بدخول مجهولين ملثمين بحوزة أحدهم سكينا الفيلا التي يسكنها وسرقتها.

وبحسب البلاغ، استولى مجهولون على 150 ألف جنيه، 5 هواتف محمولة - عدد من ساعات اليد) من داخل خزينة بغرفة صاحب الفيلا عقب تحصلهم على المفتاح الخاص بها وهربوا.

تم تشكيل فريق البحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة "توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص – "أحدهم عامل سابق بالفيلا" - جميعهم مُقيمين أبو رواش بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزة أحدهم على (سلاح أبيض - "سكين")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقرر أحد المتهمين أنه نظراً لسابقة عمله بالفيلا ملك المجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية، عقد العزم على سرقته وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين.

واعترف أحد المتهمين، أنه بتاريخ الواقعة توجهوا للفيلا وتسلقوا السور الخاص بها والدخول إلى الفيلا، وإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وفروا هاربين، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء باعترافاته، وأرشدوا عن مكان إخفائهم للمسروقات لدى نجار "خال أحد المتهمين" - مُقيم بدائرة المركز، أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالي- 6 هواتف محمولة - 10 ساعات يد).