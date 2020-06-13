 كشف ملابسات واقعتى سرقة وضبط الجناه وإعادة المسروقات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بفيلا ملكه كائنة بدائرة المركز، إحدى السيدات "تعمل طرفه") بقيام مجهولين ملثمين بحوزة أحدهم سكين بالدلوف لداخل الفيلا، والإستيلاء على (مبلغ 150 ألف جنيه - 5 هواتف محمولة - عدد من ساعات اليد) من داخل خزينة بغرفته عقب تحصلهم على المفتاح الخاص بها وهربوا.

تم تشكيل فريق البحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة "توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص – "أحدهم عامل سابق بالفيلا" - جميعهم مُقيمين أبو رواش بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزة أحدهم على (سلاح أبيض - "سكين") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وقرر أحد المتهمين أنه نظراً لسابقة عمله بالفيلا ملك المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين، وبتاريخ الواقعة توجهوا للفيلا وتسلقوا السور الخاص بها والدخول إلى الفيلا، وإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وفروا هاربين، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بإعترافاته، وأرشدوا عن مكان إخفائهم للمسروقات لدى (نجار "خال أحد المتهمين" - مُقيم بدائرة المركز).. أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة - 10 ساعات يد).

كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من شخصين بسوهاج.. وضبط مرتكبى الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من شخصين (سائق - مُقيم بدائرة مركز البلينا، تاجر دواجن - مُقيم بدائرة مركز العسيرات) بأنه حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "مُحمل عليها أقفاص دواجن فارغة" ، وسيرهما بالطريق الزراعى بدائرة المركز (متجهين لمحافظة الفيوم لشراء دواجن) فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها ثلاث مجهولين قاموا بإستيقافهما وهددوهما بسلاح نارى وإستولوا منهما على (مبلغ 70 ألف جنيه -2هاتف محمول) وهربوا

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وبحوزة ثلاثة من المتهمين (2 بندقية آلية - 31 طلقة من ذات العيار - سلاح أبيض "سكين"- مبلغ 20 ألف جنيه- 2 هاتف محمول "المستولى عليهما") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة على النحو المُشار إليه، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات بالإكراه بإستخدام الأسلحة والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.