تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة سوهاج، حبس تشكيل عصابي مكون من سائق و2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، واعتراف المتهمين أمام القاضي بتفاصيل جرائمهم

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم، من شخصين (سائق - مُقيم بدائرة مركز البلينا، تاجر دواجن - مُقيم بدائرة مركز العسيرات) بأنه حال استقلالهما سيارة ربع نقل "مُحمل عليها أقفاص دواجن فارغة"، وسيرهما بالطريق الزراعي بدائرة المركز، متجهين لمحافظة الفيوم لشراء دواجن، تفاجآ بسيارة ملاكي يستقلها 3 مجهولين استوقفوهما وهددوهما بسلاح ناري واستولوا منهما على (70 ألف جنيه -2 هاتف محمول) وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهين حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم، وبحوزة 3 من المتهمين (2 بندقية آلية - 31 طلقة من ذات العيار - سلاح أبيض "سكين"- 20 ألف جنيه - 2 هاتف محمول "المستولى عليهما").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المُشار إليه، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.