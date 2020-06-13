ضبط 42 ألفا و50 علبة سجائر في حملة لمديرية تموين الغربية

تواصل مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المكثفة بمراكز ومدن المحافظة، للمرور على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

وكشف المهندس محمد أبو هاشم وكيل أول وزارة التموين بالغربية، أن الحملات المكبرة التى شُنت بمراكز ومدن المحافظة اعتبارًا من أول يونيو الجاري وحتى الآن، أسفرت عن ضبط 42 ألف و 50 علبة سجائر، وذلك بمشاركة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والإدارات التابعة للمديرية.

وأوضح "أبو هاشم"، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 49 محضرً، وضبط 2093 قاروصة سجائر "كيلوباترا" بإجمالي 41 ألف و 860 علبة، وكذلك ضبط 190 علبة سجائر مستوردة، تم وضعها في كراتين غير الكراتين المخصصة لها، بقصد التربح وبيعها بأزيد من التسعيرة.