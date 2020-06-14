القوات الجوية السورية تستهدف رتلا لمسلحين في ريف إدلب الجنوبي

شنّت القوات الجوية السورية سلسلة غارات جوية استهدفت رتلا من المسلحين، أثناء تحركهم في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، أنّ الطيران الحربي السوري نفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت رتل عربات وآليات للمسلحين الصينيين في تنظيم "الحزب التركستاني" ومسلحي "حراس الدين".

وأضافت القناة الإخبارية، أنّ عملية الاستهداف جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية حشودا لمسلحي التنظيمين في مناطق سيطرتهما بمحيط جبل الزاوية".

وأوضحت "روسيا اليوم"، أنّه جرى رصد تحركات معادية للمجموعات المسلحة على الطريق الواصل بين بلدتي "دير سنبل" و"البارة" بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ما استدعى تعاملا سريعا من قبل الطيران الحربي مع هذه التحركات.

وأشارت القناة الروسية، إلى تدمير عدة آليات ودراجات نارية مع راكبيها، مرجحة أن تكون المجموعات المسلحة كانت تهدف إلى حشد مقاتليها على محور "البارة - دير سنبل" تحضيرا لمحاولة هجوم جديدة على مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة.