مقتل وإصابة 3 من القوات الهندية في قصف باكستاني بإقليم "كشمير"

أعلن الجيش الهندي، مقتل أحد أفراده وإصابة اثنين آخرين، في اطلاق نار وقصف من جانب القوات الباكستانية، على طول خط المراقبة بإقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين.

وقال مسؤولون بالجيش الهندي، اليوم، إن إطلاق النار وقع فى قطاعي "شاهبور" و"كيرني" في منطقة "بونش"، فيما ردت القوات الهندية بإطلاق النار، مما أوقع جرحى بين صفوف الجيش الباكستاني، لم يتسن تحديد عددهم، وفقا لما ذكرته قناة "أنديا تي في" الهندية.

جدير بالذكر، أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعدما اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".