إيران.. 107 حالات وفاة و2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، و107 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم: "جرى تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصا، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما جرى تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 8837"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفتت الوزارة، إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 148674، فضلا عن إجراء 1244074 فحص تشخيص كورونا في إيران، حتى اليوم.

وأضافت أن أقاليم أذربيجان الغربية، هرمزغان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، وكردستان، في وضع صحي أحمر.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت أمس، 71 حالة وفاة.