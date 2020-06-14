المدير التنفيدي بالمتحف الكبير: باق 8% من الأعمال للافتتاح النهائي

قال المهندس بيير عقل، المدير التنفيذي بموقع مشروع المتحف المصري الكبير، إنّ البهو الأعظم في المتحف يضم الدرج العظيم الذي يعتبر من أهم مكونات المتحف، لافتا إلى أنّ هناك درجين فرعيين يؤديان لقاعات العرض المؤقتة، وآخر أساسي يؤدي لقاعة العرض الأساسية في الدور الثالث، وجرى تخصيص قاعتين بمساحة 7500 متر لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وأضاف عقل، خلال لقاء بفضائية extra news، أنّه جار نقل نحو 76 قطعة أثرية كبيرة للدرج العظيم يصل وزن بعضها إلى 30 طن تقريبا، "انتهينا من الأعمال الإنشائية ومتبقي 8% من الأعمال للافتتاح النهائي، والمتحف به مسرح عملاق ومطاعم لخدمة الزوار ومراكز تجارية".

وأوضح أنّ عدد العمال في المتحف حاليا 3 آلاف بعد الوصول لمرحلة التشطيبات، ويتم العمل من خلال ورديتين: "شغالين 24 ساعة مش بنوقف ولا ساعة، ولا بننام، وفي عمالة عندنا من كل المحافظات".

وأشار إلى أنّ أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على سير العمل، حيث يتم قياس درجات الحرارة للعمال وتوفير بوابات للتعقيم، لافتا إلى أنّ الاهتمام العالمي بالمشروع زاد من مدى إحساسهم بالمسؤولية.