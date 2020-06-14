بدون كمامات.. ماراثون جري على كورنيش الإسكندرية يثير غضب رواد "السوشيال ميديا"

نظم أحد الفرق الخاصة "first run team"، ماراثون جري على كورنيش الإسكندرية، تحت شعار "جدد مودتك ماراثون القوة"، شارك فيه عدد كبير من الشباب والأطفال والفتيات، وذلك خلال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما آثار غضب الكثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يعد تحدي الجري على الكورنيش من العادات التي كان يحرص عليها أهالي المدينة الساحلية، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان الشباب والمجموعات الخاصة ومديرية الشباب والرياضة تقوم بتنظيم ماراثون أسبوعيا أو أكثر من أجل إحياء الرياضية وتشجيع الشباب والأطفال على الممارسة.

ونشرت الصفحة الرسمية لجروب "First Run Team"، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا كبيرا من الصور ومقاطع الفيديو للماراثون الذي نظم، يوم الجمعة الماضية.

وتظهر الصور مشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات والأطفال، معظمهم لا يرتدي كمامات، في الماراثون الذي انطلق من أمام مبني "سان ستيفانو" إلى سبورتنج وصولا إلى مكتبة الإسكندرية.

وظهر أحد الكابتن وهو يمنح الفائزين بالمراكز الأولى في الماراثون، الذي تنوع بين الجري والمشي، شهادات تقدير وجوائز أخرى منها "تي شيرت رياضي، خصومات على رحلة يخت في البحر".

وردا على ما أثير نفى الكابتن أحمد رشاد، أحد مسؤولي الجروب علاقته بتنظيم الماراثون، قائلا: "تجمع ودي وليس مسؤوليتنا".

وأكد أن تنظيم الماراثون يحتاج إلى ترتيبات وإجراءات وتصاريح أخرى، لافتا إلى أن "الناس نزلت من تلقاء نفسها وكان معها الكمامات والمطهرات الخاصة بها".

وأكد أن عدد المشتركين لم يتجاوز الـ32 فردا فقط، مشيرا إلى أنهم مجموعة مشهورة في ماراثون الجري منذ زمن ويتم توزيع تى شيرتات وجوائز على المشركين.