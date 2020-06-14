عاجل.. الإعدام لـ3 متهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، منذ قليل، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، لادانتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، عن طريق تفجير سيارة ملغومة، بالتزامن مع مرور موكبه، بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، ظهر يوم 24 مارس 2018، وقُتل اثنان من حراسه.

وتضم القضية 11 متهما منهم 2 محبوسين و9 هاربين، وبحسب التحقيقات، فإن الإرهابي "معتز"، الصادر بحقه حكم بالإعدام، قاد السيارة الملغومة، وتركها بمكان التنفيذ والانفجار، وكان يرتدي حينها "شاربا مستعارا" للتخفي، حيث تسبب في قتل اثنين من أفراد حراسة مدير الأمن.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تولي قيادة في حركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام لها، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، التسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروعة، وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.

وفي يونيو 2018، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد المتهمين والقبض على متهمين اثنين رئيسيين فى الواقعة، وبتاريخ 20 مارس 2019، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، التي بدأت أولى جلساتها يونيو العام الماضي.