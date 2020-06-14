70 متطوعا يشاركون في رفع المخلفات الصلبة من شواطئ البحر الأحمر

قامت جمعية المحافظة على البيئة، اليوم الأحد، بعدة بحملات لنظافة شواطئ وجزر البحر الأحمر، شملت شاطئ فلفلة بالغردقة، والشاطئ العام بمرسى علم.

وأجرى فريق عمل الجمعية حملتين نظافة لشواطئ الغردقة ومرسى علم بمساعدة 70 متطوعًا، تمكنوا من جمع 400 كيلو جرامًا تقريبًا من المخلفات الصلبة من الشاطئ.

جاء ذلك ضمن الحملات التي تنظمها الجمعية ومدينة مرسى علم لتنظيف الشواطئ من المخلفات البحرية، مستغلين إغلاق الشواطئ لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين فور قرار فتحها مرة أخرى.

وأشار حسن الطيب الرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن المخلفات البلاستيكية والمخلفات الصلبة تهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات والثدييات البحرية، لذا تم تنظيم حملة نظافة للشواطئ من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر.

وأكد اللواء واصف عدلي، رئيس المدينة على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الشواطئ بالمدينة، وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.