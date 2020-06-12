بدورات تدريبية.. فنادق مرسى علم على موعد لاستقبال السياحة الخارجية

تستعد فنادق مرسى علم جنوب البحر الأحمر لعودة السياحة الخارجية مطلع شهر يوليو المقبل بعد حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة المصرية.

كشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم أن إدارة الفندق حرصت على عمل دورات تدريبية للعاملين استعدادا لعودة السياحة الخارجية بالتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة وذلك لتدريب العاملين على الاشتراطات الجديدة طبقا لضوابط الصحة والسلامة المهنية، موضحاً أن حجوزات شهر يوليو المقبل لم تلغي بالإضافة إلى تلقيهم رسائل من بعض الشركات السياحية وعدد من السائحين مرتادي الفندق بتأكيد حجوزات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر اليوم الجمعة لـ"الوطن" أن وزير الخارجية الألماني وافق من حيث المبدأ على إمكانية استثناء بعض الوجهات السياحية في بعض الدول من خارج الاتحاد الأوروبي لاستئناف حركة الطيران وعودة السياحة بها وعلى رأسها أربع وجهات هي مصر وتونس والمغرب وتركيا بموجب اتفاقات منفصلة مع كل دولة على حدة، وسوف يعتمد ذلك على تطور نسب الإصابة والإجراءات الصحية والاحترازية في تلك الوجهات.

وأكد أن مصر على موعد مع انتظار السياحة الخارجية خاصة مع فتح أسواق سياحية في أوروبا مثل اليونان واسبانيا وإيطاليا وقبرص وايسلندا.

وناشد عصام على فى حديثه وزارة الطيران المدنى والحكومة المصرية بفتح المطارات َوعودة حركة الطيران والإسراع في الحصول على حصتنا من السوق السياحى خاصة أن أهم تعد مقصد سياحي َمصري في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وتوقع عصام على أن نسبة الأشغال لن تتعدى 20% في شهر يوليو المقبل مؤكدا أنها ستتزايد في الربع الأخير من العام الحالي إبتداء من شهر أكتوبر لزيادة الطلب السياحي على مصر نظرا لتراجع السياحة في بلدان سياحية عالمية نتيجة كورونا.