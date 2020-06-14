وزيرة الهجرة تكشف سبب ترجمة مسلسل الاختيار بعدة لغات

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفاصيل ترجمة مسلسل الاختيار لعدة لغات، قائلة إنّ الوزارة قررت ترجمة المسلسل باللغتين الفرنسية والإنجليزية ونشره على الصفحات التابعة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي، للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج، لمعرفة تاريخ مصر وما تمر به، ومجهودات أبطال الجيش أو الشرطة في الدفاع عن الوطن.

وأضافت مكرم، في اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أنّها تتواصل مع الجالية المصرية في الخارج عن طريق التكنولوجيا، رغم أنّ بعض أنشطة الوزارة تأثرت بفيروس كورونا، وكان من المفترض عقد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في أغسطس المقبل ورحلات الجيل الثاني والثالث والتي كان يتم تنظيمها في مصر.

وتناول مسلسل الاختيار حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضا كاملا للتحديات التي تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.