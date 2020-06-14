صبا مبارك تحتفل بانتهاء فترة الحجر المنزلي

بعد عودتها إلى الأردن في نهاية شهر مايو، التزمت الفنانة الأردنية صبا مبارك بفترة حجر منزلي، وبعد انتهاء فترة الحجر نشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

وقالت مبارك: "من بكرة الصبح رح أكون بركض بالشارع احتفالا بانهاء الحجر، شكرا".

وفي مطلع الشهر الجاري كانت أعلنت الفنانة صبا مبارك، رفضها للعنصرية بجميع أشكالها، سواء كانت بحسب اللون أو الدين أو العرق.

وكتبت "صبا"، عبر حسابها على إنستجرام، مستعينة بصورة سوداء، "لا للعنصرية، لا للقتل حسب العرق واللون والدين والتوجه، لا للظلم وقتل الفلسطينيين، من أول الزمان لليوم".