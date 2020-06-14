بدء جلسة البرلمان لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات والموازنة العامة

بدأت الجلسة البرلمانية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الآن، ومن المقرر أنت يناقش المجلس خلال جلساته هذا الأسبوع مشروعات قوانين الانتخابات، وتشمل "مجلس الشيوخ، وتعديلات قانون مجلس النواب"، كما سيناقش مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020 - 2021.

شهدت الجلسة البرلمانية وجود عدد كبير من النواب داخل القاعة، والتزم الجميع بارتداء الكمامات الطبية، والجلوس في الأماكن المخصصة لكل نائب لمراعاة التباعد الاجتماعي، كما حرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على توزيع الكمامات الطبية وعبوات الكحول على جميع الموجودين داخل حرم المجلس.