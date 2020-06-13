البرلمان يناقش تعديلات قانون مجلس النواب غدا

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تعديلات قانون مجلس النواب، وتشمل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتكون مجلس النواب، من 596 عضوا، 568 يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، و28 نائباً معيناً، على أن يخصص للمرأة، ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية، تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب، لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتضمّن تعديل المادة (3) من قانون مجلس النواب، أن يكون انتخاب مجلس النواب، بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وتقسم الجمهورية، إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخيرتين 100 مقعد لكل منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.