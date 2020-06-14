ماشية وساعتي مش مظبوطة.. "بلاي ليست" بأشهر أغاني سيمون في عيد ميلادها

في مثل هذا اليوم، 14 يونيو من عام 1966، ولدت الفنانة سيمون، والتي عشقت الغناء منذ صغرها، وجاءتها الفرصة للوقوف على خشبة المسرح أثناء دراستها الجامعية، حيث تأخر الفنان مدحت صالح، عن الحفل، واضطرت هي للصعود على خشبة المسرح، بعد إلحاح من حولها إنقاذًا للموقف، ونجحت الشابة الصغيرة في خطف الأنظار إليها، لتبدأ رحلتها في عالم الفن والغناء.

شاركت سيمون، في عدد من الأفلام منها يوم حلو ويوم مر، مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأيس كريم في جليم، مع عمرو دياب، وفي الدراما، قدمت زيزينيا، حلم الجنوبي، فارس بلا جواد، بين السرايات، وفي المسرح قدمت مع الفنان محمد صبحي، مسرحيات كارمن، لعبة الست، سكة السلامة.

وتستعرض "الوطن"، أشهر وأجمل الأغنيات التي قدمتها سيمون، في عالم الغناء منذ بدايتها.

ماشية وساعتي مش مظبوطة

ماشية في حالي

بتكلم جد

أحب الحياة

أنا حرة

سكاكين

في حاجة كده