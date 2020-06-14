خبير: التحالفات الانتخابية تساعد الأحزاب الصغيرة على التمثيل البرلماني

قال الدكتور جمال عبدالجواد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ فكرة التحالفات الانتخابية مهمة خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها دور كبير في نشاط الأحزاب، بدلا من حالة الركود السياسي الراهن.

وأضاف عبدالجواد، لـ"الوطن"، أنّه على الأحزاب التفكير الجاد والتنسيق فيما بينها لتشكيل تحالفات حزبية، خاصة أنّنا مقبلين على انتخابات برلمانية، حتى تتمكن من المنافسة بقوة في السباق الانتخابي.

وتابع أنّ التحالفات تشجع الأحزاب الصغيرة على المشاركة في الانتخابات وضمان تمثيل نواب لها داخل المجالس المنتخبة، وعلى القوى القريبة في الفكر والرؤى والأهداف التحرك نحو الائتلاف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.