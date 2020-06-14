"سلمان للإغاثة" يوزع حقائب ومساعدات إيوائية للمتضررين من السيول باليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 165 حقيبة إيوائية للمتضررين من كارثة السيول في مخيم للنازحين بمديرية الريدة وقصيعر ومديرية حجر بمحافظة حضرموت، بالرغم من صعوبة الوصول للمستفيدين ووعورة الطريق، استفاد منها 990 متضررا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما وزع المركز 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 288 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وفي إطار متصل، وزع المركز مواد إيوائية شملت 25 خيمة و50 بطانية لنازحي محافظة صعدة المتضررين من السيول في مديرية العبر بحضرموت، استفاد منها 150 فردا، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر مايو 2020م، ضخ 1,335,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 1,541,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

وفي اطار متوازٍ، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 1 حتى 31 مايو 2020م، ضخ 1,260,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1,260,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,326 فردا.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.