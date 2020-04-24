توزيع 600 كرتونة رمضان مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أن جميع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان متوفرة بجميع المنافذ وبكميات كبيرة، وأسعار مخفضة في متناول الأسر محدودة الدخل.

وأضاف "فودة"،، أن المحافظة نجحت في توفير خمسة أطنان من البطاطس، و600 كرتونة رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والوديان والتجمعات البدوية، لتخفيف العبء على كاهل مواطني هذه المناطق.

وقال محمد جبر، منسق توزيع المساعدات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أنه جارى توزيع 600 كرتونة رمضان، والبطاطس على رؤساء المدن، بكميات متفاوتة حسب الكثافة السكانية، وإحصاء الأسر الأكثر احتياجًا بكل مدينة.

وأوضح منسق توزيع المساعدات، أن الكراتين الغذائية تضم "أرز، سكر، تونة، دقيق، مكرونة، جبن، حلاوة، زيت، وياميش رمضان، بالإضافة إلى الخبز والمياه للمعدنية".