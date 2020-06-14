وصول 20 جرار سكة حديد أمريكي إلى ميناء الإسكندرية

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، 20 جرار سكة حديد جديدة، والتي تعد الدفعة الثالثة ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديد جرى التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة " GE Transportation Wabtec" الأمريكية.

وتمكنت السلطات من إنزال الجرارات الجديدة من على متن السفينة "BBC pearl" القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية على رصيف 66 بميناء الإسكندرية، بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وشملت عملية الإنزال تعقيم السفينة وطاقمها والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها، قبل أن يجري وضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

كانت هيئة سكك حديد مصر وقعت صفقة مع شركة GE Transportation لتوريد 110 جرارات سكة جديد، وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي، فضلا عن توريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني، بتكلفة إجمالية 602.05 مليون دولار.

يذكر أن إجمالي عدد الجرارت التي وصلت مصر حتى الآن من الصفقة بلغ 50 جرارا، ومن المقرر وصول 20 جرارا أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.