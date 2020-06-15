التضامن: بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" اليوم

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، استمرار خطة صرف «تكافل وكرامة» بحيث يتم توزيع المستفيدين على مرحلتين لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وتبدأ اليوم المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج «كرامة» للمستفيدين من البرنامج ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد ويستمر الصرف اليوم وغداً.

ويتم الصرف لمستفيدى «تكافل» والذين يبلغ عددهم حوالى ٢.٥ مليون مستفيد اعتباراً من الأربعاء وبقية الشهر، إضافة إلى مستفيدى «كرامة» الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزارة التضامن شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من ٤ آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.

وكان عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» يبلغ حوالى ٣.٦ مليون أسرة بما يشمل حوالى ١٥ مليون ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.