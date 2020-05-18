"التضامن": صرف مساعدات تكافل لـ2 مليون أسرة اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، صرف مساعدات المستفيدين من برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية كما يستمر أيضاً في الصرف خلال هذه الفترة مستفيدو كرامة الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم.

وتتابع نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، عملية صرف مساعدات برنامج كرامة التي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 16 و17 مايو وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات حيث يبلغ عدد مستفيدي كرامة حوالي مليون و166 ألف مستفيد بإجمالي قيمة حوالي 524 مليون جنيه.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، مؤكدة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و445 مليون جنيه.