"فيس شيلد" جديد من "الإنتاج الحربي": لا يؤثر على التنفس ورؤيته واضحة

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إنتاج واقٍ للوجه، من مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة.

وقالت الوزارة، في تقرير صادر عنها عن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه في ظل المشاركة المجتمعية لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة في الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومساهمة منها في تعزيز حماية الأفراد والمؤسسات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد أنتج مركز التميز العلمي والتكنولوجي واقٍ لحماية الوجه من الرذاذ.

وأوضحت الوزارة أن الواقي يجرى استخدامه على جميع المستويات الوظيفية وبشكل خاص للعاملين بالجهات والهيئات التي تعمل بشكل مباشر في خدمة المواطنين والجمهور وبتصميمات متعددة تناسب ظروف العمل لكل جهة، حيث يوفر وقاية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، ما قد يؤدي لإنتقال والإصابة بالفيروس، ويوفر حماية مضاعفة مع الكمامات الطبية للعاملين فى الأماكن التي تحتوي على تجمعات مثل المصانع والمستشفيات والمؤسسات الحكومية وغيرها.

ويتميز واقي الوجه بحسب "الإنتاج الحربي"، بأنه معتمد من وزارة الصحة والسكان، وجميع الخامات المستخدمة فى العملية الإنتاجية له ذات جودة عالية وليس لها أي تأثير سلبي على الجلد أو الجهاز التنفسي، ويمكن تطهيره وتعقيمه باستخدام الماء والصابون والكحول، كما أنه خفيف الوزن ويوفر رؤية واضحة لمتطلبات العمل، والأبعاد الفعلية لواقي الوجه (33 سم × 26 سم) بما يضمن أقصى حماية لمنطقة الوجه والرقبة خاصة عند الاستخدام بالمستشفيات، وذلك بسُمك لا يقل عن 300 ميكرون بما يضمن أقصى مقاومة للخدوش الناتجة عن المؤثرات الخارجية.