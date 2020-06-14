الأمن التونسي يمنع المتظاهرين من الاقتراب من ساحة باردو

منع الأمن التونسي، المتظاهرين المطالبين بحل البرلمان، من الاقتراب من ساحة باردو، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأغلقت السلطات في تونس، اليوم، ساحة باردو، أمام البرلمان التونسي، لمنع اعتصام "مرخص" دعت إليه أحزاب ومبادرات وطنية، للمطالبة بحل البرلمان وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة.

وتطالب الأطراف المعتصمة، بإرساء حوار وطني حول تشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، ومحاربة الفقر، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتشارك أطراف عديدة في هذا الاعتصام على غرار "حراك 14 جوان" وحركة "شباب تونس" و"جبهة الإنقاذ الوطني" حركة باردو 2 ضد الظلاميين، وغيرها من الأحزاب والجمعيات والمبادرات.