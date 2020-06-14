بلطجية أردوغان ينكلون بعامل كردي نشر صورة لرئيس حزب الشعوب المعتقل

ذكر عثمان إينان، أحد العمال الأكراد فى مجال إعادة التدوير بمحافظة جيراسون التركية، إنه تعرض لهجوم عنصري من قبل مجموعة مكونة من 50 إلى 60 شخصًا.

وأرجع "إينان" هذا الهجوم إلى مشاركته لمنشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق المعتقل، ما ترتب عليه قيام الجنود الأتراك بإرساله إلى بلدته في محافظة أورفة مع 21 صديق آخرين له.

وأوضح "إينان" أنه بعد مشاركته لصورة "دميرتاش" ظل 5 أشهر يتعرض للتهديد ليل نهار من قبل العاملين معه، ولمدة 5 أشهر.

وجاء ما يقرب من 50 إلى 60 شخصًا إلى الحاوية التى يجلس بها فى حدود الساعة الثامنة مساءًا، وقاموا بضربه، وبعد أن كُسرت أسنانه،، وحدث له نزيف بأنفه قامت قوات الشرطة التى جاءت لمكان الواقعة ألقت القبض عليه وعاملته معاملة الإرهابي.