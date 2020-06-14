موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا والإجازة المتوقعة

رغم انتشار جائحة كورونا حول العالم، إلا أنّ الفيروس لم يحرم العالم من فرحة الاحتفال بعيد الفطر، حتى وإن كان احتفالا في المنازل دون زيارات أو خروج، ويأمل كثيرون في أن تعود الأمور إلى طبيعتها، بحلول عيد الأضحى المبارك.

ويبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك، وعدد أيام الإجازات المتوقعة، وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعده وعدد أيام الإجازة...

موعد عيد الأضحى المبارك

يتوقع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو المقبل، ووفقًا لمجلس الوزراء، فإجازة العيد لهذا العام 3 أيام فقط هي السبت الأحد الاثنين، 1، 2، 3 أغسطس.