رئيس "مصنع المدرعات": ننتج خزانات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا

قال المهندس وفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي"، إنّ المصنع عمل على إنتاج خزانات التطهير والتعقيم في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضاف رزق، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّه منذ ظهور الجائحة، عكف العاملون والفنيون والمهندسون في المصنع، بالعمل على مدار 3 ورديات يوميا لتصنيع الخزانات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة.

وأوضح أنّ تصنيع خزانات التعقيم والتطهير يأتي في إطار الاستفادة من الطاقات الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالانتهاء من تصنيع وتركيب (51) خزانا على عربات حمولة 5 أطنان لصالح القوات المسلحة.

وأكد رزق، أنّ عجلة الإنتاج في المصنع مستمرة في العمل، ويتم الالتزام بأعمال التعقيم والتطهير لأماكن العمل والحرص على الالتزام بوجود مسافات آمنة بين العاملين وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.