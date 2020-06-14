في ذكرى رحيلها.. "فريال صالح" مقدمة برنامج اخترنا لك ورائدة "التوك شو" بمصر

تعد الإعلامية فريال صالح، واحدة من رائدات الإعلام في مصر والوطن العربي، وحظيت بمسيرة إعلامية امتدت لسنوات قدمت من خلالها العديد من البرامج والأفكار التي أسهمت في رقي الإعلام المصري والعربي.

ولدت فريال صالح، في محافظة قنا عام 1941، وحصلت على ليسانس آداب قسم فلسفة واجتماع من جامعة الإسكندرية عام 1962، ومن ثم التحقت بالعمل في التلفزيون المصري.

اشتهرت "فريال" بتقديم عدد من البرامج التي حققت شهرة كبيرة في مجالات المنوعات والتي استطاعت من خلالها أن تناقش القضايا الاجتماعية التي يهتم بها الجمهور.

لقبت الإعلامية فريال صالح، برائدة برامج "التوك شو" حيث كانت أول من قدمها في مصر، من خلال برامج "حق الجماهير، على فين، نجوم على الهوا، ستديو الفن، واخترنا لك".

كما قدمت خلال مشوارها الإعلامي عددا من البرامج الترفيهية وبرامج المسابقات مثل: "ساعة الحظ، إنت وحظك، حاول تفتكر، صندوق الحظ، وشخصيات ضاحكة".

وتولت عددا من المناصب في التلفزيون المصري، وتدرجت في السلم الوظيفي حتى وصلت لمنصب مدير عام البرامج الثقافية.

رحلت الإعلامية فريال صالح، عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 14 يونيو عام 2012، عن عمر ناهز 71 عاما.