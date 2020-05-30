البزاوي: عملت في التلفزيون المصري ورفدت منه بعد شهر من زواجي

قال الفنان محمود البزاوي، إنه كان يعمل في قسم الرقابة بالتلفزيون المصري، منذ بداية ظهور قطاع الإنتاج برعاية "ممدوح الليثي": "اشتغلت في الرقابة، ومكنتش حاببها، واكتشفت أنها أقرب طريق لحاجات حصلتلي بعد كدة، زي التأليف، قريت كتير أوي".

وأضاف "البزاوي" خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه كان دائما ما يضع رأيه الشخصي في الروايات التي يقرأها: "كنت بقعد معاهم أناقشهم، والمكان ده بالنسبالي كان الجاه"، موضحا أن حنينه إلى المكان مرتبط بمن عمل معهم فيه، وذكرياته به: "فجأه اترفدت لأني مثلت، ومكنش ينفع أعمل الحاجتين، وكنت لسه متجوز بقالي شهر".

وأكد أن القرار الوحيد الذي اتخذه في حياته هو مجيئه من قريته إلى القاهرة، وما تلاها من ذكريات أو أحداث كانت محض صدف "عمري في حياتي ما حددت خياراتي، وكل ما بعد ذلك كان ماشي بأشياء عفوية، وكل الأشياء اللي مرضتش عنها تحولت إلى نتائج كويسة".