تركيا تحقق "صفر" عائدات سياحية في الربع الأول من 2020

وصل العجز الحالي في تركيا إلى 5.62 مليار دولار في أبريل، حيث سجلت البلاد لأول مرة صفر إيرادات في قطاع السياحة، حسبما أفاد موقع دنيا الإخباري المالي يوم السبت.

وقال أن خلال الشهور الأربعة الأولى سجل العجز المالي في تركيا 12.85 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ العجز السنوي في الحساب الجاري للبلاد 3.29 مليار دولار. يعتقد الخبراء أن العجز الحالي سيستمر في ظل تباطؤ الاقتصاد.

نورديك مونيتور: وثائق سرية تكشف تجسس تركيا على صحفي معارض

أفاد موقع نورديك مونيتور عن قيام السلطات التركية بفتح تحقيق جنائي بشأن مصطفى يسيل، وهو ناقد بارز للحكومة الاستبدادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك نشر مقابلة أجرتها محطة السي ان ان مع لاعب كرة السلة المعارض لأردوغان إينيس كانتر والذي يلعب لصالح نادي بوسطن سلتكس.

وفقا لوثائق سرية، اطلع عليها موقع نورديك مونيتور، أطلقت قيادة الدرك في مقاطعة كاناكالي الشمالية الغربية تحقيق بشأن يسيل. كان يسيل يشغل منصب رئيس مؤسسة الصحفيين والكتاب (GYV) التي أغلقتها حكومة أردوغان بشكل غير قانوني في عام 2016 واستولت على أصولها. اضطر يسيل لمغادرة تركيا لتجنب السجن بتهم ملفقة بعد حملة غير مسبوقة على وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والنقدية في البلاد.

ومع ذلك، استمرت التهم والتحقيقات ضده تتراكم على الرغم من مغادرته تركيا. بدأ تحقيق جنائي جديد في فبراير 2019 بعد أن استعرض الدرك، الذي يعمل تحت إدارة وزارة الداخلية، رسائله على الفيسبوك. وصف تقرير، مكون من 32 صفحة تم تقديمه إلى مكتب المدعي العام في مدينة بيجا، قيام يسيل بنشر المقابلة التليفزيونية لسي ان ان مع كانتر على صفحته على الفيسبوك باعتباره عمل إجرامي وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب.

حاكم مقاطعة شمالية يحظر دخول مسيرة المعارضة من أجل الديمقراطية

كشف موقع دوفار التركي أن مكتب حاكم مقاطعة تيكيرداج الشمالية الغربية أعلن عن حظر دخول المقاطعة لمدة ثلاثة أيام بدءا من 14 يونيو.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لعقد "مسيرة الديمقراطية" ذات المسارين إلى العاصمة أنقرة، إحداهما من مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية والأخرى من مقاطعة هكاري الجنوبية الشرقية. المسيرة المخطط لها، والتي من المقرر أن تبدأ في 15 يونيو، هي احتجاج على طرد نائبين حزب الشعوب الديمقراطية من البرلمان.

نورديك مونيتور: أردوغان أعاد هيكلة الشرطة التركية للتماشى مع الرؤية المتطرفة لشركة سدات شبه العسكرية

أفاد موقع نورديك مونيتور أن نظام أردوغان أعاد هيكلة نظام الشرطة التركية وفقا للرؤية المتطرفة الخاصة بشركة سدات شبه العسكرية.

أضاف موقع نورديك مونيتور أن شركة سدات، التي يعتقد الكثيرون أنها قوة شبه عسكرية بحكم الواقع، و الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت عامل هام في تجنيد أفراد الشرطة الجدد وتدريبهم منذ إنشائها.

وبحسب صفحتها على الإنترنت، يقوم فريق استشاري من شركة سدات، يتألف من ضباط متقاعدين من ضباط الشرطة والدرك، بإعادة تنظيم نظام الشرطة في تركيا والدول الشريكة الأخرى وتقديم خدمات استشارية في عدة مجالات مثل "الواجبات والتفويض والمسؤوليات والنشر...". علاوة على ذلك، فهي قادرة على إنشاء مراكز تدريب ومدارس تعليمية و أكاديميات وكليات الشرطة وتحديث القدرة التدريبية.

ووفقا لاستراتيجيتها، نفذت سادات برامج تدريب للشرطة في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والمتفجرات والتخلص من القنابل والتحقيق في مسرح الجريمة ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة وقواعد المرور وأنظمة جوازات السفر وكبار الشخصيات وتكتيكات الحماية الخاصة.

حسب نورديك مونيتور، يمتلك الجنرال المتقاعد عدنان تانفردي، المستشار العسكري السابق للرئيس أردوغان، شركة سدات شبه العسكرية. كما يواصل تقديم المشورة لحكومة أردوغان بشأن المسائل العسكرية، على الرغم من أنه مغادرة منصبه الرسمي كمستشار في يناير 2020.