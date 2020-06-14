باباجان: أردوغان يدير تركيا عن طريق "ذباب إلكتروني"

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي "ديفا"، علي باباجان، إن اكتشاف أكثر من 7 آلاف حساب وهمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لدعم نظام رجب طيب أردوغان، أمر لا يليق بمكانة تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن "باباجان" الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل عام تقريبا، وانضم إلى صفوف المعارضة بعد تأسيس حزبه الجديد، قوله في تغريدة على تويتر: "إنه لا يليق بتركيا أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني"، وذلك تعليقا على تلك الحسابات المزيفة.

وأغلقت شركة "تويتر"، أمس الأول الجمعة، آلاف الحسابات المزيفة في تركيا، انشئت ضمن حملة منسقة لدعم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، واستهداف معارضيه، مشيرة إلى أن أصحاب تلك الحسابات يقومون بتقديم دعم قوي لأردوغان، ونشر تصريحات سياسية لصالح حزب العدالة والتنمية.

وكانت استطلاعات للرأي أجرتها مراكز عدة في تركيا مؤخرا، أظهرت تراجع شعبية أردوغان، وحزبه، بسبب سياساته الداخلية والخارجية الفاشلة، وخاصة طريقة تعامله مع انتشار وباء فيروس كورونا، والتي أدت بمجملها إلى ركود اقتصادي كبير في البلاد.