خبير سياسي: التحالفات الانتخابية تسهم في تمثيل برلماني أقوى للأحزاب

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ التحالفات الانتخابية تقوي الأحزاب، وعلى جميع القوى الحزبية المتقاربة في الفكر والرؤى التنسيق والدخول في تحالف لخوض الانتخابات.

وأضاف ربيع، لـ"الوطن"، أنّ الحياة السياسية في مصر بحاجة لأحزاب قوية، تكون قادرة على التعبير عن طموحات المواطنين من خلال برامج حقيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وليس مجرد شعارات.

ويرى أنّه لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تساهم في إنعاش الأحزاب خاصة الصغيرة، لأنها تسمح بزيادة تمثيل القوى الحزبية داخل البرلمان.

وتابع ربيع أنّ فكرة التحالفات السياسية بين الأحزاب القريبة في الفكر جيدة، وتساهم في تمثيل أقوى للأحزاب بالمجالس النيابية، بما ينعكس على تقوية الحياة الحزبية، التي مرت بسنوات من عدم الاستقرار والانقسام.

وأشار إلى أنّ الساحة السياسية تكتظ بأكثر من 100 حزب، لم تلعب دورها المنوط بها في تنمية الوعي السياسي في المجتمع، ولم تتمكن من التمثيل النيابي المطلوب، معتقدا أنّ الانتخابات المقبلة فرصة للأحزاب لإثبات نفسها.