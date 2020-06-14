جه على صحته.. إنجي علاء عن مخرج النهاية: "حالته تحسنت ولكن غير مستقرة"

طلبت مصممة الأزياء والسيناريست إنجي علاء، من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء للمخرج ياسر سامي، بالشفاء، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، وإصابته بالتهاب رئوي حاد.

وكتبت "إنجي" زوجة الفنان يوسف الشريف، عبر حسابها على فيس بوك: "ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية، محتاج لدعواتكم، التهاب رئوي حاد، حالته اتحسنت بس لسه مش مستقرة".

وأضافت "إنجي": "أنا شاهدة هو قد إيه جه على صحته في التصوير عشان مسلسل النهاية، يطلع بجودة عالية تكون عند حسن ظن الجمهور، ربنا يشفيك يا ياسر، يا رب ويعافيك ويخليك لمراتك وبناتك وتقوم بالسلامة تمتع الناس بشغلك، وربنا يشفي كل مريض، ويسترها مع الجميع يا رب".

وكانت ماهي سامي، شقيقة ياسر سامي، قالت عبر حسابها على فيس بوك: "ياسر سامي، مصاب بالتهاب رئوي حاد، وده لإهماله حساسية صدر جاتله أثناء تصوير عدة أيام في مصنع للحديد، ولالتزامه بالتصوير وخوفه من تعطيل المسلسل".

وأضافت: "أهمل حالة صدره وكمل تصوير، وكانت النتيجة التهاب رئوي حاد، ولسه محدش قال كورونا، أرجوكم الإشاعات دي بتتعب النفسية جدا، أرجوكم".

مسلسل النهاية، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، وسهر الصايغ.