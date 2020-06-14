مقتل جنديين من قوات حفظ السلام في هجوم على قافلة إمدادات بمالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم، أن جنديين من قوات حفظ السلام، قتلا أمس السبت، في هجوم على قافلة إمدادات بشمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، محمد صالح النظيف، في بيان، إن قافلة الإمدادات كانت متوقفة على طريق "تيساليت-جاو" عندما هاجمها مسلحون مجهولون، ما أدى لمقتل اثنين من قوات حفظ السلام، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

تجدر الإشارة، إلى أنه منذ عام 2013، عند نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، قتل أكثر من 190 عنصرا من قوات حفظ السلام.

وتضم بعثة "مينوسما" نحو 13 ألف عسكري ينتشرون في أنحاء مالي التي تعاني منذ عام 2010، من اضطرابات أمنية وزعزعة في الاستقرار.